Французский велогонщик Пино выиграл 19-й этап «Вуэльты», Закарин — 13-й

Француз Тибо Пино, выступающий за Groupama-FDJ, одержал победу на 19-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Пино преодолел 154,4 км между испанским городом Льеда и андорской деревней Джуверри за 3 часа 42 минуты 5 секунды.

Второе место занял Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. Тройку замкнул голландец Стивен Крейсвик из LottoNL-Jumbo.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 13-й результат. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 44-е место.

В генеральной классификации лидерство сохранил Йейтс — 76 часов 44 минуты 41 секунда. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar, Крейсвик поднялся на третье место.

В общем зачёте Закарин занимает 21-е место с отставанием от лидера в 43 минуты 4 секунды. Кочетков — 57-й.

Ранее сообщалось, что бельгиец Йелле Валлайс из Lotto Soudal выиграл 18-й этап «Вуэльты».