Бельгийский велогонщик Валлайс выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 109-й

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Бельгиец Йелле Валлайс, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Бельгийский велогонщик Валлайс выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 109-й
  • ©Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Валлайс преодолел 186,1 км между городами Эхеа-де-лос-Кабальерос и Льейда за 3 часа 57 минут 3 секунды.

Второе место занял норвежец Свен Эрик Бистрем из UAE-Team Emirates. Тройку замкнул словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. 

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 109-й результат. Его партнёр по команде Павел Кочетков занял 91-е место. 

В генеральной классификации лидирует британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott — 73 часа 2 минуты 37 секунд. Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а третье — испанец Энрик Мас из Quick-Step Floors. 

В общем зачёте Закарин занимает 24-е место с отставанием от лидера в 40 минут 43 секунды. Кочетков — 56-й.

Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2018 года продлил контракт с командой Sky.

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