Фридзон заявил, что для сборной России по баскетболу было очень важно победить Болгарию

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал победу над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.

«Игра была нервная. Начали агрессивно, получалось всё, что запланировали. Играли хорошо всю первую половину. А в конце третьей четверти дали им вернуться в игре, это сказалось на нас, начали играть ни шатко ни валко. Игра была очень важная, победа была главнее всего. Мы это сделали. Эта победа даёт нам хорошие шансы продолжить борьбу, и это на данный момент самое главное», — приводит слова Фридзона «Чемпионат».

Ранее Сергей Базаревич заявил, что доволен результатом матча с Болгарией, но не качеством игры сборной России.