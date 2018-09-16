Базаревич заявил, что доволен результатом матча с Болгарией, но не качеством игры сборной России

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
Базаревич заявил, что доволен результатом матча с Болгарией, но не качеством игры сборной России
  • РИА Новости

«Мы довольны результатом, но не качеством игры. Может, я был слишком нервным, может, значимость игры сказалась. Мы делали ошибки не из-за отсутствия концентрации. Хотя главное, что выиграли. Постараемся сделать выводы», — приводит слова Базаревича «Чемпионат».

Следующим соперником подопечных Базаревича в рамках квалификации КМ-2019 станет сборная Финляндии. Матч состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу победила Болгарию в матче отбора КМ-2019.

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