Французский легкоатлет Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье

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Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на международных соревнованиях во французском Талансе.
Французский легкоатлет Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье
  • Reuters

Майер по итогам своих выступлений в десяти видах набрал 9126 очков, тем самым превзойдя мировой рекорд в 9045 очков, установленный американцем Эштоном Итоном на чемпионате мира 2015 года.

Майер является серебряным призером Игр-2016 в Рио, чемпионом мира 2017 года в десятиборье, а также чемпионом мира 2018 года в помещении в семиборье. 

Ранее сообщалось, что кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге.

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