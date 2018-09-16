Французский легкоатлет Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье

Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на международных соревнованиях во французском Талансе.

Майер по итогам своих выступлений в десяти видах набрал 9126 очков, тем самым превзойдя мировой рекорд в 9045 очков, установленный американцем Эштоном Итоном на чемпионате мира 2015 года.

Майер является серебряным призером Игр-2016 в Рио, чемпионом мира 2017 года в десятиборье, а также чемпионом мира 2018 года в помещении в семиборье.

Ранее сообщалось, что кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге.