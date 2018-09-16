Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на ЧМ в Софии

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира в болгарской Софии.
Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на ЧМ в Софии
  • РИА Новости

«Мы выиграли семь золотых медалей, сегодня ещё выиграли серебро. Все должны что-то выиграть. Я очень рада, что Болгария выиграла золото, что Италия выиграла золотую медаль, Япония — серебряную, что Украина заняла третье место. Это очень приятно. Один известный и умный человек из мира спорта сказал: «На чемпионатах мира надо делиться, а на Олимпиаде выигрывать всё», — приводит слова Усмановой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике.

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