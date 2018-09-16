Хачанов надеется, что в скором времени сможет выиграть у Надаля

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Российский теннисист Карен Хачанов выразил надежду, что в скором времени сможет одержать свою первую победу над испанцем Рафаэлем Надалем.
Хачанов надеется, что в скором времени сможет выиграть у Надаля
  • Reuters

«На US Open была реальная возможность выиграть, и я верил, что могу сделать это. Конечно, расстроен, что не получилось. Но сейчас я смотрю назад с большим позитивом, поскольку вижу и чувствую, что близок к топовым игрокам. Всё-таки я играл с первой ракеткой мира. Надеюсь, тот матч даст ещё один толчок моей карьере. Надеюсь, буду продолжать в том же духе и в скором времени начну выигрывать такие матчи», — приводит слова Хачанова Team Russia.

Предыдущая встреча Хачанова и Надаля прошла в рамках третьего круга US Open. Встреча продолжалась 4 часа 45 минут и завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7 в пользу испанца.

Ранее сообщалось, что Россия одержала победу над Белоруссией в матче Кубка Дэвиса по теннису.

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