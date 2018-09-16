Российские гимнастки стали четвёртыми в групповых упражнениях с обручем на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике заняла четвёртое место в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира в Софии.

РИА Новости

Российская команда в составе Анастасии Татаревой, Марии Толкачёвой, Марии Кравцовой, Ксении Поляковой, Евгении Левановой и Анастасии Шишмаковой набрала 20,325 балла. Победу одержали представительницы Болгарии — 23,300 балла. Серебро досталось японским гимнасткам — 22,800, тройку призёров замкнули итальянки — 22,550 балла. Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье.