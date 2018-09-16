СМИ: «Бавария» намерена оштрафовать Рибери за его поведение во время матча с «Байером»

Руководство мюнхенской «Баварии» может оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером».

По информации французского издания L'Equipe, Рибери самовольно покинул скамейку запасных команды за семь минут до финального свистка матча с «Байером». Полузащитник отдельно от коллектива спустился в подтрибунное помещение, а после покинул «Альянц Арену» на такси.

Как отмечает издание, таким образом Рибери отреагировал на решение наставника мюнхенского клуба Нико Ковача не выпускать его на поле.

Руководство намерено оштрафовать француза за его поведение.

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Байер» в матче чемпионата Германии по футболу.