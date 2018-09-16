Женская сборная России по мини-футболу пробилась в финальную часть чемпионата Европы

Женская сборная России по мини-футболу разгромила национальную команду Хорватии в заключительном матче основного квалификационного раунда и вышла в финальную часть чемпионата Европы 2019 года.

©rfs.ru

Встреча завершилась со счётом 9:0. В трёх матчах второй группы россиянки набрали семь очков, что позволило занять первое место. Финальный раунд ЧЕ-2019 состоится в период с 14 по 17 февраля. Помимо российских спортсменок, на первенство Старого Света пробились Испания, Украина и Португалия. Турнир 2019 года станет первым чемпионатом Европы среди женских национальных команд по мини-футболу. Ранее сообщалось, что Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе.