Гончаренко остался недоволен игрой ЦСКА в победном матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен игрой команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», завершившемся победой армейцев со счётом 3:0.

«Несмотря на счёт, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Он подчеркнул, что армейцы выглядели невзрачно большую часть матча и только после счёта 3:0 начали играть в свою силу. По мнению тренера ЦСКА, молодым игрокам свойственна нестабильность в действиях.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение о травмах защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Абеля Эрнандеса, полученных в первом тайме матча с «Уфой».