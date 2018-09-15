Гончаренко высказал мнение о травмах футболистов ЦСКА Эрнандеса и Магнуссона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о травмах защитника Хёрдура Магнуссона и нападающего Абеля Эрнандеса в первом тайме матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (3:0).

«Конечно, две новые травмы в первом тайме — это для нас проблема, тем более что Абель и Магнуссон — наши основные игроки. Это не могло не оказать влияния на матч», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

По мнению наставника ЦСКА, Магнуссон получил незначительное повреждение, а уругвайцу необходимо пройти медицинское обследование, которое состоится в воскресенье, 16 сентября.

Ранее московский ЦСКА в гостях одержал крупную победу над «Уфой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).