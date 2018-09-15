Тихонов взял на себя вину за крупное поражение «Крыльев Советов» в матче с тульским «Арсеналом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о крупном поражении своих подопечных в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» со счётом 0:4.

«Развалились после второго гола. Команда побежала отыгрываться, стало очень много свободных зон, и пропустили ещё. Так в футболе бывает», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Он взял на себя вину за крупное поражение, предположив, что ошибся с выбором состава и перестановками по ходу игры.

«Конечно, думаю, вся вина здесь моя. Может быть, не угадал с составом, заменами. Футболисты выходят, играют, а если что-то идёт неправильно, то виноват тренер», — заключил Тихонов.

Наставник самарской команды в качестве возможной причины назвал паузу на матчи национальных команд, которая негативно сказалась на его подопечных. Он добавил, что они в спокойной обстановке проведут анализ матча и сделают выводы.

Ранее тульский «Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в матче седьмого тура РПЛ.