Тихонов взял на себя вину за крупное поражение «Крыльев Советов» в матче с тульским «Арсеналом»
«Развалились после второго гола. Команда побежала отыгрываться, стало очень много свободных зон, и пропустили ещё. Так в футболе бывает», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».
Он взял на себя вину за крупное поражение, предположив, что ошибся с выбором состава и перестановками по ходу игры.
«Конечно, думаю, вся вина здесь моя. Может быть, не угадал с составом, заменами. Футболисты выходят, играют, а если что-то идёт неправильно, то виноват тренер», — заключил Тихонов.
Наставник самарской команды в качестве возможной причины назвал паузу на матчи национальных команд, которая негативно сказалась на его подопечных. Он добавил, что они в спокойной обстановке проведут анализ матча и сделают выводы.
Ранее тульский «Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в матче седьмого тура РПЛ.