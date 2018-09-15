«Манчестер Юнайтед» нанёс «Уотфорду» первое поражение в АПЛ сезона 2018/2019
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу команде Жозе Моуринью принесли голы Ромелу Лукаку (35-я) и Криса Смоллинга (38-я).
У «Уотфорда» отличился Андре Грей (65-я).
На 93-й минуте красную карточку получил сербский полузащитник МЮ Неманья Матич.
«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и поднялся на восьмое место. «Уотфорд», потеряв первое очки в чемпионате, расположился на четвёртой строчке.
Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».