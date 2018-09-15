«Манчестер Юнайтед» нанёс «Уотфорду» первое поражение в АПЛ сезона 2018/2019

«Манчестер Юнайтед» в гостях нанёс первое поражение «Уотфорду» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу команде Жозе Моуринью принесли голы Ромелу Лукаку (35-я) и Криса Смоллинга (38-я).

У «Уотфорда» отличился Андре Грей (65-я).

На 93-й минуте красную карточку получил сербский полузащитник МЮ Неманья Матич.

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и поднялся на восьмое место. «Уотфорд», потеряв первое очки в чемпионате, расположился на четвёртой строчке.

Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».