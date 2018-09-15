«Манчестер Юнайтед» нанёс «Уотфорду» первое поражение в АПЛ сезона 2018/2019

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«Манчестер Юнайтед» в гостях нанёс первое поражение «Уотфорду» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» нанёс «Уотфорду» первое поражение в АПЛ сезона 2018/2019
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу команде Жозе Моуринью принесли голы Ромелу Лукаку (35-я) и Криса Смоллинга (38-я). 

У «Уотфорда» отличился Андре Грей (65-я).

На 93-й минуте красную карточку получил сербский полузащитник МЮ Неманья Матич.

«Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и поднялся на восьмое  место. «Уотфорд», потеряв первое очки в чемпионате, расположился на четвёртой строчке. 

Ранее лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу в матче пятого тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».

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