Ефимова и Чупков одержали победы на этапе КМ по плаванию в Дохе

Российские пловцы Юлия Ефимова и Антон Чупков одержали победы на этапе Кубка мира в Дохе.

Ефимова стала первой на дистанции 50 метров брассом — 30,43 секунды. Второе место заняла ещё одна россиянка, Виталина Симонова (32,01).

Ефимова также стала второй на 200 метрах комплексным плаванием (2.13,60), уступив только венгерке Катинке Хоссу (2.11,57).

Чупков победил на дистанции 200 метров брассом. Он приплыл первым с результатом 2 минуты 08,77 секунды. Его соотечественник Кирилл Пригода замкнул тройку лучших (2.11,61).

Владимир Морозов стал третьим в стометровке на спине с итоговым временем 55,07 секунды.

Ранее трёхкратная призёрка Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова заявила, что не может представить себя работающей в Госдуме после окончания спортивной карьеры.