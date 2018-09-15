Хачанов прокомментировал победу над Ивашкой в матче Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над белорусом Ильёй Ивашкой в матче теннисного Кубка Дэвиса.

Перед матчем с Ивашкой Хачанов в паре с Андреем Рублёвым проиграл белорусам Максиму Мирному и Андрею Василевскому.

«В парной встрече сегодня я размялся, разыгрался и пошёл на матч с Ивашко. Я был уверен в своих силах перед этой игрой», — цитирует Хачанова РИА Новости.

Он также отметил поддержку публики в домашнем матче против Белоруссии.

Счёт в матче Россия — Белоруссия стал равным — 2:2.

Россия сравняла счёт в матче Кубка Дэвиса с Белоруссией благодаря победе Хачанова над Ивашкой.