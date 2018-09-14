Журова прокомментировала решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова в беседе с RT прокомментировала решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Во-первых, это достаточно серьёзное заявление. Ранее исполком принимал по статусу РУСАДА отрицательное решение, но на нём была довольно жаркая дискуссия. На ней ряд представителей называли ситуацию тупиком и выражали мнение, что ни к чему хорошему это не приведёт. Безусловно, к дню заседания исполком уже будет иметь сформировавшееся мнение по данной ситуации», — заявила Журова.

По её словам, в России признали, что выводы из доклада Макларена имеют под собой почву, а информация о некоторых нарушениях, указанная там, соответствует действительности.

«В связи с этим были сделаны выводы, что мы признали. Но в стране никогда не соглашались с обвинениями касательно якобы подмен допинг-проб во время Олимпиады в Сочи. То же самое постановили и в Спортивном арбитражном суде (CAS), где наши спортивные организации и атлеты были полностью оправданы. Думаю, частичное признание доклада удовлетворило WADA», — добавила депутат.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение комитета по соответствию WADA рекомендовать восстановление РУСАДА.