СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Гости забили первыми. На третьей минуте отличился Глеб Шашков.

Во втором периоде СКА смог отыграться и выйти вперёд. На 31-й минуте шайбу забросил Никита Гусев, а на 33-й — Сергей Плотников.

В параллельных матчах «Йокерит» обыграл «Витязь» (4:1), а «Сочи» нанёс поражение минскому «Динамо» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» по буллитам в матче КХЛ.