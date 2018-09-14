СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев площадки.

Гости забили первыми. На третьей минуте отличился Глеб Шашков.

Во втором периоде СКА смог отыграться и выйти вперёд. На 31-й минуте шайбу забросил Никита Гусев, а на 33-й — Сергей Плотников.

В параллельных матчах «Йокерит» обыграл «Витязь» (4:1), а «Сочи» нанёс поражение минскому «Динамо» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» по буллитам в матче КХЛ.

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