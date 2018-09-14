Медведев проиграл Ивашко в матче теннисного Кубка Дэвиса
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Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу белорусского теннисиста.
Счёт в матче Россия — Белоруссия стал 1:1.
Победитель противостояния сохранит место в группе 1 и начнёт следующий сезон с первого раунда.
Третью игру в рамках матча проведут пары Евгений Донской — Андрей Рублёв и Максим Мирный — Андрей Василевский.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принёс России первую победу в плей-ауте Кубка Дэвиса против Белоруссии.