СМИ: Участие Головина в матче с «Тулузой» маловероятно
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения хавбека.
«Крайне маловероятно, что Головин появится на поле 15 сентября в игре с «Тулузой». Он тренируется в общей группе уже несколько дней, но с ограничениями. С его повреждением очень важно восстановиться именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не станет», — заявил источник.
Россиянин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил начало сезона.
Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако».