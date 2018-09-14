СМИ: Участие Головина в матче с «Тулузой» маловероятно

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин с большой долей вероятности не сыграет в матче пятого тура французской Лиги 1 с «Тулузой».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения хавбека.

«Крайне маловероятно, что Головин появится на поле 15 сентября в игре с «Тулузой». Он тренируется в общей группе уже несколько дней, но с ограничениями. С его повреждением очень важно восстановиться именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не станет», — заявил источник.

Россиянин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил начало сезона.

Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако».