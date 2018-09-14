УЕФА одобрил проведение в «Лужниках» домашних матчей ЦСКА в Лиге чемпионов
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«Мы можем подтвердить, что стадион «Лужники» можно использовать для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА «Чемпионат».
На групповом этапе ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией» из города Пльзень.
Ранее бывший тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал желание армейцев провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».