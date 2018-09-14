УЕФА одобрил проведение в «Лужниках» домашних матчей ЦСКА в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил инициативу московского ЦСКА провести домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

«Мы можем подтвердить, что стадион «Лужники» можно использовать для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА «Чемпионат».

На групповом этапе ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией» из города Пльзень.

Ранее бывший тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал желание армейцев провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».