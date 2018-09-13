CAS удовлетворил апелляцию WADA, увеличив дисквалификацию российского борца Болтукаева до 24 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Объединённого мира борьбы (UWW) о дисквалификации российского борца вольного стиля Анзора Болтукаева на 10 месяцев.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Болтукаев был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил на чемпионате Европы 2017 года и лишён завоёванной на турнире серебряной награды.

WADA подала апелляцию на такое решение UWW, посчитав наказание недостаточным.

Таким образом, россиянин будет отстранён от соревнований до июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА.