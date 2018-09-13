Отец Черышева об итогах допинг-расследования: никаких вопросов к нам и не было
- РИА Новости
«Вы видели, чтобы Денис или я нервничали? Нет. О чём речь? Никаких вопросов к нам и не было. Нам никто трепать нервы и не мог, если мы даже не напрягались и не нервничали», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.
8 сентября появилась информация, что испанские допинг-офицеры проводят расследование по делу Черышева, позже в WADA подтвердили данный факт.
13 сентября Черышев опубликовал итоги расследования по делу о допинге.
Ранее вице-президент РФС Сергей Анохин высказался об итогах допинг-расследования по делу Черышева.