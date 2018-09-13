В ПКР разочарованы решением МПК о продлении отстранения

Короткая ссылка
Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с официальным заявлением в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение организации.
В ПКР разочарованы решением МПК о продлении отстранения
  • Reuters

«ПКР разочарован решением МПК по вопросу полномасштабного восстановления членства в международном комитете. Несмотря на выполнение более шести месяцев тому назад всех критериев восстановления членства ПКР в МПК, находящихся в компетенции российского комитета, МПК по-прежнему ставит восстановление ПКР в зависимость от выполнения двух критериев, не входящих в компетенцию ПКР», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ПКР.

Отмечается, что речь идёт о восстановлении статуса соответствия РУСАДА и признании выводов доклада комиссии Ричарда Макларена.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.

Ранее стало известно, что МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить