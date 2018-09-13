В ПКР разочарованы решением МПК о продлении отстранения

Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с официальным заявлением в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение организации.

«ПКР разочарован решением МПК по вопросу полномасштабного восстановления членства в международном комитете. Несмотря на выполнение более шести месяцев тому назад всех критериев восстановления членства ПКР в МПК, находящихся в компетенции российского комитета, МПК по-прежнему ставит восстановление ПКР в зависимость от выполнения двух критериев, не входящих в компетенцию ПКР», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ПКР.

Отмечается, что речь идёт о восстановлении статуса соответствия РУСАДА и признании выводов доклада комиссии Ричарда Макларена.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.

Ранее стало известно, что МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России.