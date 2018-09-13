Овечкин продемонстрировал реакцию на футбольном матче Бразилия — Сальвадор
- ©Jeff Speer
- globallookpress.com
Овечкин посетил матч со своей супругой Анастасией. Во время разминки они расположились за одними из ворот. Игрок нанёс удар мимо ворот, и мяч полетел в сторону хоккеиста, но был успешно им отбит.
Ovi with the save. pic.twitter.com/6ACLIlIY5S— NoVa Caps (@NoVa_Caps) 12 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймару.