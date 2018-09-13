Овечкин продемонстрировал реакцию на футбольном матче Бразилия — Сальвадор

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал свою реакцию на товарищеском матче между сборными Бразилии и Сальвадора.
Овечкин продемонстрировал реакцию на футбольном матче Бразилия — Сальвадор
  • ©Jeff Speer
  • globallookpress.com

Овечкин посетил матч со своей супругой Анастасией. Во время разминки они расположились за одними из ворот. Игрок нанёс удар мимо ворот, и мяч полетел в сторону хоккеиста, но был успешно им отбит.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймару.

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