Виктор Ан не исключил возможности работы в России

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, завершивший карьеру спортсмена, поделился мыслями о своём будущем.
Виктор Ан не исключил возможности работы в России
  • РИА Новости

«Я отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, но решение о своём будущем пока не принял. Я всё обдумаю и сделаю выбор», — цитирует Ана «Чемпионат» со ссылкой на его Instagram.

Он подчеркнул, что всегда мечтал о карьере спортсмена, а не тренера. После объявления об окончании карьеры появилась информация, что титулованный шорт-трекист может покинуть Россию и вернуться в родную Южную Корею.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

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