Виктор Ан завершил карьеру
- РИА Новости
«Виктор Ан решил завершить карьеру», — цитирует главу Федерации конькобежного спорта России Алексея Кравцова РИА Новости.
Он также отметил, что Ан не будет работать в тренерском штабе сборной России.
«Мы очень благодарны ему за вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — заявил Кравцов.
Виктор Ан в составе сборной Южной Кореи стал трёхкратным чемпионом Игр-2006 в Турине, а в 2014 году завоевал три золота, уже представляя Россию.
Ранее лидеры сборных России по шорт-треку и конькобежному спорту выступили с открытым письмом в адрес президента СКР Алексея Кравцова.