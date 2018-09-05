Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

«Виктор Ан решил завершить карьеру», — цитирует главу Федерации конькобежного спорта России Алексея Кравцова РИА Новости.

Он также отметил, что Ан не будет работать в тренерском штабе сборной России.

«Мы очень благодарны ему за вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — заявил Кравцов.

Виктор Ан в составе сборной Южной Кореи стал трёхкратным чемпионом Игр-2006 в Турине, а в 2014 году завоевал три золота, уже представляя Россию.

Ранее лидеры сборных России по шорт-треку и конькобежному спорту выступили с открытым письмом в адрес президента СКР Алексея Кравцова.