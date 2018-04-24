Российские конькобежцы и шорт-трекисты написали открытое письмо президенту СКР Кравцову

Лидеры сборных России по шорт-треку и конькобежному спорту выступили с открытым письмом в адрес президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова.

Как сообщает РИА Новости, спортсмены попросили Кравцова выставить свою кандидатуру на пост главы организации на ближайших выборах.

«Опираясь на реальные события последних двадцати лет, на контрасте условий и отношения к команде извне становится абсолютно понятно: стать первыми в мире без поддержки и сильного руководителя практически невозможно», — говорится в письме.

Отмечается, что обращение к Кравцову подписали Ольга Фаткулина, Денис Юсков, Павел Кулижников, Ангелина Голикова, Ольга Граф, Виктор Ан, Семён Елистратов, Софья Просвирнова и другие.

Ранее сообщалось, что Кравцов снялся с выборов президента Союза конькобежцев России.