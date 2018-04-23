Кравцов снялся с выборов президента Союза конькобежцев России

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов снял свою кандидатуру с выборов нового главы организации.
Кравцов снялся с выборов президента Союза конькобежцев России
  • Алексей Кравцов
  • РИА Новости

«Кравцов снял свою кандидатуру в субботу. Своё решение он никак не мотивировал, это стало для нас неожиданностью», — приводит ТАСС слова исполнительного директора СКР Ирины Слаутиной.

Кравцов возглавляет СКР с 2009 года. Отчётно-выборный конгресс организации пройдёт 25 мая.

Ранее стала известна дата проведения отчётно-выборного Олимпийского собрания.

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