Кравцов снялся с выборов президента Союза конькобежцев России
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов снял свою кандидатуру с выборов нового главы организации.
- Алексей Кравцов
- РИА Новости
«Кравцов снял свою кандидатуру в субботу. Своё решение он никак не мотивировал, это стало для нас неожиданностью», — приводит ТАСС слова исполнительного директора СКР Ирины Слаутиной.
Кравцов возглавляет СКР с 2009 года. Отчётно-выборный конгресс организации пройдёт 25 мая.
Ранее стала известна дата проведения отчётно-выборного Олимпийского собрания.
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