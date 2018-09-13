СМИ: Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки

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Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки.
СМИ: Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки
  • © Global Look Press

По версии следствия, 23-летний футболист, имя которого не сообщается, и его двоюродный брат принудили несовершеннолетнюю девочку к занятию сексом в 2012 году во Франции, сообщает The Daily Telegraph.

Обвиняемые вину не признают. Футболист сперва отрицал сексуальный контакт с девочкой, но потом изменил показания. На момент преступления игроку АПЛ было 17 лет.

Ранее бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах.

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