Российский прыгун с шестом Моргунов стал победителем легкоатлетического турнира в Австрии

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Российский легкоатлет Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на турнире в австрийском Линце.

Россиянин продемонстрировал результат 5,82 метра.

Вторую строчку занял представитель Италии Клаудио Стекки (5,67), а третьим стал Сондре Гуттормсен из Норвегии (5,60). 

Ранее Ласицкене победила в прыжках в высоту на Континентальном кубке IAAF.

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