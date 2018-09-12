Российский прыгун с шестом Моргунов стал победителем легкоатлетического турнира в Австрии
Российский легкоатлет Тимур Моргунов стал победителем соревнований в прыжках с шестом на турнире в австрийском Линце.
Россиянин продемонстрировал результат 5,82 метра.
Вторую строчку занял представитель Италии Клаудио Стекки (5,67), а третьим стал Сондре Гуттормсен из Норвегии (5,60).
Ранее Ласицкене победила в прыжках в высоту на Континентальном кубке IAAF.
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