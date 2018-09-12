Крушельницкий будет присутствовать на заседании CAS по своему делу

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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, который обвиняется в применении допинга, пройдёт в присутствии самого спортсмена.
Крушельницкий будет присутствовать на заседании CAS по своему делу
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищёва.

«Слушание CAS пройдёт с вероятностью 100%. На него поедет большая делегация в составе меня, Крушельницкого, генерального секретаря федерации Ольги Жарковой и наших адвокатов», — сказал президент ФКР.

Он также заявил, что доложил о ситуации главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.

«На следующей неделе у меня также состоится встреча с министром спорта Павлом Колобковым. Мы с ним обсудим предстоящее заседание в CAS», — добавил Свищёв. 

Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что в WCF не нашли доказательств вины российских кёрлингистов в докладе Макларена.

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