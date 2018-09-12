Футболист «Ливерпуля» Фабиньо считает, что «Челси» совершил ошибку, отдав Бакайоко в аренду «Милану»

Бразильский защитник «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что «Челси» зря отпустил в аренду в «Милан» французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

«Смотрел несколько матчей «Челси» в прошлом сезоне, и он выглядел хорошо. Конечно, первый сезон в клубе всегда будет сложным. Но не ожидал, что он уйдёт. Теперь у «Милана» есть отличный игрок», — цитирует бразильца Yahoo! Sports.

Он выразил уверенность, что в Италии Бакайоко будет показывать такой же отличный футбол, как в «Монако».

«Челси» совершил большую ошибку. Наверняка он вернётся в Англию и покажет всем, на что способен», — добавил Фабиньо.

Фабиньо и Бакайоко вместе выступали за монегасков в период с 2014 по 2017 год.

Ранее «Милан» объявил о переходе Бакайоко из «Челси».