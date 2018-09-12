Теннисист Дель Потро считает, что женщины должны зарабатывать наравне с мужчинами
- Reuters
«Я согласен с тем, что девушки должны получать столько же, сколько и мужчины. Они прилагают массу усилий для того, чтобы играть, и это заслуживает уважения», — цитирует Дель Потро Tennis World USA.
Он также добавил, что хочет видеть на корте американскую теннисистку Серену Уильямс, которая подняла тему сексизма в мировом теннисе.
Ранее судья Карлос Рамос дал свой первый комментарий после скандала на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.