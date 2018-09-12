Судья женского финала US Open Рамос заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча

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Судья Карлос Рамос дал свой первый комментарий после скандала на финальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в женском одиночном разряде между американкой Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой.
Судья женского финала US Open Рамос заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча
  • Reuters

Рамос оштрафовал Уильямс на гейм за нарушение правил, за что его обвинили в сексизме и лжи.

«Я в порядке, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Ситуация получилась не самой приятной, но судейства à la carte не может существовать», — цитирует Рамоса Portugal's Tribuna Expresso.

Он также заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча во избежание трудных ситуаций.

Ранее сообщалось, что ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

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