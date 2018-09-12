Судья женского финала US Open Рамос заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча
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Рамос оштрафовал Уильямс на гейм за нарушение правил, за что его обвинили в сексизме и лжи.
«Я в порядке, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Ситуация получилась не самой приятной, но судейства à la carte не может существовать», — цитирует Рамоса Portugal's Tribuna Expresso.
Он также заявил, что не выходил на улицы Нью-Йорка после матча во избежание трудных ситуаций.
Ранее сообщалось, что ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала с американкой Сереной Уильямс в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.