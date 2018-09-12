Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета IBSF
Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
- ©пресс-служба Федерации бобслея России
В комитет IBSF по скелетону также вошёл ещё один россиянин — тренер сборной России Сергей Колпаков, сообщается на сайте международной организации.
Состав комитета был выбран до 2022 года.
Ранее Александр Зубков был переизбран на пост президента ФБР.
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