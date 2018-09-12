Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета IBSF

Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко вошёл в состав паралимпийского комитета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В комитет IBSF по скелетону также вошёл ещё один россиянин — тренер сборной России Сергей Колпаков, сообщается на сайте международной организации.

Состав комитета был выбран до 2022 года.

Ранее Александр Зубков был переизбран на пост президента ФБР.