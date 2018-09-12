Айзерман сообщил причины ухода с поста генменеджера клуба НХЛ «Тампа-Бэй»

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Стив Айзерман сообщил причины ухода с поста генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Айзерман сообщил причины ухода с поста генменеджера клуба НХЛ «Тампа-Бэй»
  • ©Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Некоторое время я размышлял над тем, что необходимо изменить, чтобы делать работу так, как нужно, и при этом оставаться с семьёй. Следовательно, я принял такое решение», — приводит слова Айзермана пресс-служба «Тампы».

На должности генменеджера его сменит Жюльен Бризбуа, а Айзерман станет его старшим помощником.

Контракт Айзермана с «Тампой» рассчитан до конца сезона-2018/19, после чего будет пересмотрено решение о его дальнейшей деятельности. Клуб намерен сохранить канадца в своих рядах.

Ранее российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил свой игровой свитер футболисту сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймару.

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