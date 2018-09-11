Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
- © Enrico Calderoni/AFLO
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В финале соревнований российская спортсменка показала результат 20,850 балла. Её сестра Арина заняла третье место, набрав 19,700 балла.
Серебро получила представительница Израиля Линой Ашрам — 20,000 балла.
Для 20-летней Дины Авериной это четвёртая золотая награда на чемпионатах мира. В её активе также две серебряные медали мировых первенств.
Ранее сообщалось, что двое представителей Ассоциации гимнастики Японии отстранены от своей деятельности в связи с обвинениями в насилии.