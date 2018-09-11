Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

В финале соревнований российская спортсменка показала результат 20,850 балла. Её сестра Арина заняла третье место, набрав 19,700 балла.

Серебро получила представительница Израиля Линой Ашрам — 20,000 балла.

Для 20-летней Дины Авериной это четвёртая золотая награда на чемпионатах мира. В её активе также две серебряные медали мировых первенств.

Ранее сообщалось, что двое представителей Ассоциации гимнастики Японии отстранены от своей деятельности в связи с обвинениями в насилии.