Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке
- Reuters
«Мы надеялись избежать публичности, но адвокаты Макгрегора отказались взять на себя ответственность за ущерб, вызванный действиями их клиента. Теперь мы вынуждены искать помощи в суде», — приводит New York Post слова адвоката Кьезы Джозефа Маррея.
В результате инцидента, произошедшего в апреле перед турниром UFC-223, Кьеза получил рваные раны лица и не смог выйти на свой запланированный бой. Макгрегор избежал тюремного заключения за свои действия и был приговорён к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.
Ранее стала известна дата пресс-конференции перед боем Нурмагомедова и Макгрегора.