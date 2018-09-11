Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке

Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза подал в суд на ирландца Конора Макгрегора в связи с травмами, полученными в ходе инцидента с нападением экс-чемпиона UFC на автобус с бойцами перед турниром в Нью-Йорке.

«Мы надеялись избежать публичности, но адвокаты Макгрегора отказались взять на себя ответственность за ущерб, вызванный действиями их клиента. Теперь мы вынуждены искать помощи в суде», — приводит New York Post слова адвоката Кьезы Джозефа Маррея.

В результате инцидента, произошедшего в апреле перед турниром UFC-223, Кьеза получил рваные раны лица и не смог выйти на свой запланированный бой. Макгрегор избежал тюремного заключения за свои действия и был приговорён к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.

Ранее стала известна дата пресс-конференции перед боем Нурмагомедова и Макгрегора.