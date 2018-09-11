Россиянка Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA в Квебеке

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Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от француженки Полин Пармантье в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Квебеке.
Россиянка Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA в Квебеке
  • © РИА Новости

Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 5:7, 3:6.  

Во втором круге соревнований французская теннисистка сыграет с Кристиной Макхэйл из США.

Ранее сообщалось, что ITF встала на сторону судьи в конфликте с Сереной Уильямс.

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