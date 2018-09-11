Российский пловец Рылов признан спортсменом года по версии GQ
Об этом сообщает официальный сайт журнала.
«Мы живём в эпоху великих пловцов: Александр Попов, Иан Торп и Майкл Фелпс по очереди переписывали историю этого спорта. После «сухой» серии из 14 лет без побед Евгений Рылов вернул Россию в элиту мирового плавания», — говорится в издании.
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго россиянин завоевал четыре награды. Он выиграл две золотые и две серебряные медали.
В 2017 году на чемпионате мира в венгерском Будапеште он принёс мужской российской сборной первую за 14 лет золотую медаль по плаванию.
В голосовании он обошёл таких спортсменов, как Хабиб Нурмагомедов, Фёдор Смолов, Никита Гусев и Александр Зверев.
Ранее сообщалось, что форвард сборной России по футболу Артём Дзюба стал человеком года по версии GQ.