Павлюченко: сборной России нужно держать уровень, показанный на ЧМ-2018
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«Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и, наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть. Надо только держать этот уровень. За счёт желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли матчи с Турцией и Чехией», — цитирует эксперта ТАСС.
По словам Павлюченко, козырем российской сборной является мобильная линия полузащиты, костяк которой составляют Александр Ерохин, Роман Зобнин и Денис Черышев.
«Почему мы столько забили — вопрос к обороне соперника», — добавил форвард.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.