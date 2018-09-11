Павлюченко: сборной России нужно держать уровень, показанный на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.

«Мы достаточно высоко подняли планку после чемпионата мира, и, наверное, ребята понимают, что после того, как о них начали хорошо говорить, нельзя хуже играть. Надо только держать этот уровень. За счёт желания и борьбы мы достаточно уверенно выиграли матчи с Турцией и Чехией», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Павлюченко, козырем российской сборной является мобильная линия полузащиты, костяк которой составляют Александр Ерохин, Роман Зобнин и Денис Черышев.

«Почему мы столько забили — вопрос к обороне соперника», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.