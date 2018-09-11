Игрок клуба НБА «Бостон» арестован в США по подозрению в домашнем насилии

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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джабари Бёрд был арестован в США по подозрению в домашнем насилии.
Игрок клуба НБА «Бостон» арестован в США по подозрению в домашнем насилии
  • © nba.com

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на полицию Бостона.

Отмечается, что в ближайшее время 24-летний баскетболист предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения в нападении, домашнем насилии и похищении человека. Подробности инцидента, после которого и сам Джабари, и человек, пострадавший от его действий, были госпитализированы, не уточняются.

Бёрд был выбран «Селтикс» во втором раунде драфта НБА 2017 года и принял участие в 13 матчах минувшего регулярного чемпионата лиги, в которых он набирал в среднем 3,0 очка и 1,5 подбора за 8,8 минуты игрового времени.

Ранее сообщалось, что чемпион НБА с составе «Сан-Антонио Спёрс» Борис Диао завершил профессиональную карьеру.

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