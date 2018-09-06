Чемпион НБА Диао объявил о завершении карьеры

Французский баскетболист Борис Диао, известный по выступлениям за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз», принял решение уйти из спорта.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Уроженец Кормей-ан-Паризи начал карьеру в 2001 году, а два года спустя дебютировал в НБА в команде «Атланта Хоукс». В североамериканской лиге он также выступал за «Финикс Санз», «Шарлотт Бобкэтс», «Юта Джаз» и «Сан-Антонио Спёрз».

В составе команды из Техаса он стал чемпионом НБА в 2014 году.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд сыграл с баскетболистами-любителями в Нью-Йорке.