Эксперт: сборная России по футболу выигрывает за счёт скорости, огромного желания и дисциплины

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
Эксперт: сборная России по футболу выигрывает за счёт скорости, огромного желания и дисциплины
  • Reuters

«Наша команда потихоньку начинает приучать (своих болельщиков. — RT) к победам. Команда понимает, за счёт чего может выигрывать. Отсюда она настроена на то, что каждый игровой эпизод для неё очень важен. И она их выигрывает за счёт скорости, огромного желания и дисциплины», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Игнатьева, модель игры, используемая Черчесовым, позволяет российским футболистам выходить на иной уровень.

«Много идёт прессинга, вертикальной игры, быстрого перехода из обороны в атаку. Как правило, наши игроки тратят на подготовительную работу в середине поля минимальное время. Всё это даёт им возможность чувствовать себя комфортно на поле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче.

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