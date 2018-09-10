Путин поздравил российских спортсменов, победивших на ЧМ по пулевой стрельбе

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Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, ставших чемпионами мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне.
Путин поздравил российских спортсменов, победивших на ЧМ по пулевой стрельбе
  • РИА Новости

Ольга Степанова победила в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с дистанции 10 метров.

«Благодаря напряжённым тренировкам, умению работать на результат вы ярко проявили себя в Чханвоне, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в стрелковом спорте», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Сборная России в составе Владислава Прянишникова, Максима Степанова и Владислава Щепоткина стала первой в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 м.

«В захватывающей борьбе с соперниками вы проявили командное единство и мастерство и потому стали лучшими среди сильнейших спортсменов планеты. Вы — молодцы», — обратился Путин к мужской сборной России.

Ранее мужская сборная России завоевала золото в командной стрельбе на ЧМ в Южной Корее.

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