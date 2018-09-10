Путин поздравил российских спортсменов, победивших на ЧМ по пулевой стрельбе
- РИА Новости
Ольга Степанова победила в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с дистанции 10 метров.
«Благодаря напряжённым тренировкам, умению работать на результат вы ярко проявили себя в Чханвоне, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в стрелковом спорте», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Сборная России в составе Владислава Прянишникова, Максима Степанова и Владислава Щепоткина стала первой в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 м.
«В захватывающей борьбе с соперниками вы проявили командное единство и мастерство и потому стали лучшими среди сильнейших спортсменов планеты. Вы — молодцы», — обратился Путин к мужской сборной России.
Ранее мужская сборная России завоевала золото в командной стрельбе на ЧМ в Южной Корее.