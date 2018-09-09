Мужская сборная России завоевала золото в командной стрельбе на ЧМ в Южной Корее

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Мужская сборная России по пулевой и стендовой стрельбе стала чемпионом мира в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с 10 метров.
Мужская сборная России завоевала золото в командной стрельбе на ЧМ в Южной Корее
  • РИА Новости

На чемпионате мира, который проходит в Южной Корее, россияне в составе Максима Степанова, Владислава Пряшникова и Владислава Щепоткина оказались точнее соперников из Китая и Швеции.

Китайцы завоевали серебро, а шведы замкнули тройку.

Это уже восьмая золотая награда России на этих соревнованиях. Также в активе российских спортсменов имеется шесть серебряных и 11 бронзовых медалей. 

Россия находится на восьмой строчке в общем медальном зачёте турнира.

Ранее россиянка Бацарашкина завоевала серебро на ЧМ по пулевой стрельбе с 25 метров.

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