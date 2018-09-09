Мужская сборная России завоевала золото в командной стрельбе на ЧМ в Южной Корее
- РИА Новости
На чемпионате мира, который проходит в Южной Корее, россияне в составе Максима Степанова, Владислава Пряшникова и Владислава Щепоткина оказались точнее соперников из Китая и Швеции.
Китайцы завоевали серебро, а шведы замкнули тройку.
Это уже восьмая золотая награда России на этих соревнованиях. Также в активе российских спортсменов имеется шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.
Россия находится на восьмой строчке в общем медальном зачёте турнира.
Ранее россиянка Бацарашкина завоевала серебро на ЧМ по пулевой стрельбе с 25 метров.