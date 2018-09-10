Канадский тренер Хау: после ОИ-2018 Тутберидзе сказала Медведевой, что она больше ничего не добьётся

Канадский тренер Даг Хау подтвердил информацию о конфликте, возникшем между наставником Этери Тутберидзе и двукратной вице-чемпионкой Олимпиады 2018 года фигуристкой Евгенией Медведевой после Игр в Пхёнчхане.

Являющийся другом канадского тренера Брайана Орсера Хау отреагировал на реплику: «Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей после Олимпиады. Что она уже ничего не добьётся».

«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьётся. Мне Орсер об этом рассказал», — приводит слова канадца The Skating Lesson на YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что тренер Этери Тутберидзе не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.