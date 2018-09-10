Белорусский боец UFC Орловский со скандалом покинул студию во время прямого эфира на российском ТВ

Белорусский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский со скандалом покинул студию «Матч ТВ» во время прямого эфира.

Ведущий начал рассуждать, почему 39-летнего Орловского не увольняют из UFC ввиду его возраста. На экране в этот момент показывались кадры поражений белорусского бойца.

«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы просто качаете российских бойцов, и в какой-то момент это… Вы, россияне, качаете российских бойцов. Давайте, качайте дальше! До свидания», — сказал Орловский и покинул студию.

Ранее белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский сообщил, что поединок с россиянином Шамилем Абдурахимовым пройдёт на турнире UFC в Москве.