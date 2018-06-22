Бой Абдурахимов — Орловский пройдёт на турнире UFC в Москве

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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский сообщил, что поединок с россиянином Шамилем Абдурахимовым пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Бой Абдурахимов — Орловский пройдёт на турнире UFC в Москве
  • © Fotoarena
  • globallookpress.com

«Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный», — написал Орловский в своём Instagram.

Первый турнир UFC в Москве состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимийский».

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

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