Бой Абдурахимов — Орловский пройдёт на турнире UFC в Москве

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский сообщил, что поединок с россиянином Шамилем Абдурахимовым пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный», — написал Орловский в своём Instagram.

Первый турнир UFC в Москве состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимийский».

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.