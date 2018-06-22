Бой Абдурахимов — Орловский пройдёт на турнире UFC в Москве
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«Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный», — написал Орловский в своём Instagram.
It’s on !!!! I’ll fight in #UFCMoscow September 15th .... Tuff / Dangerous opponent .... / ОФИЦИАЛЬНО !! Я дерусь на турнире #ufcмосква .... Соперник очень сильный и опасный .... #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #mma #ufc #ArlovskiWillBeReady#awesome #ufcfirsttimeinmoscow #ufcrussia
Первый турнир UFC в Москве состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимийский».
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что хочет провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.